Боруссия М нанесла поражение Штутгарту. У Тюрама 6 голов в 6 матчах
Набрав 19 очков, «Боруссия» М делит с «РБ Лейпциг» 6–7 места в Бундеслиге
В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М дома переиграла «Штутгарт» (3:1).
Победным стал гол Маркуса Тюрама, сына знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Теперь у него в активе 6 забитых мячей в последних 6 матчах чемпионата!
«Боруссия» М набрала 19 очков и теперь делит с «РБ Лейпциг» 6–7-е места в Бундеслиге.
Бундеслига. 13-й тур, 4 ноября
Боруссия М – Штутгарт – 3:1
Голы: Хофманн, 4, Тюрам, 25, Херрманн, 90+4 – Тиагу Томаш, 35.
FEELS SO GOOD 🐎💚#BMGVfB 3-1 pic.twitter.com/cbfoxz329H— Gladbach (@borussia_en) November 4, 2022
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