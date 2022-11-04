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Чемпионат Германии
Боруссия М
04.11.2022, FT 3 : 1
Штутгарт
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Германия
04 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 05 ноября 2022, 00:25
92
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Боруссия М нанесла поражение Штутгарту. У Тюрама 6 голов в 6 матчах

Набрав 19 очков, «Боруссия» М делит с «РБ Лейпциг» 6–7 места в Бундеслиге

04 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 05 ноября 2022, 00:25
92
0
Боруссия М нанесла поражение Штутгарту. У Тюрама 6 голов в 6 матчах
Боруссия М. Маркус Тюрам

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия» М дома переиграла «Штутгарт» (3:1).

Победным стал гол Маркуса Тюрама, сына знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Теперь у него в активе 6 забитых мячей в последних 6 матчах чемпионата!

«Боруссия» М набрала 19 очков и теперь делит с «РБ Лейпциг» 6–7-е места в Бундеслиге.

Бундеслига. 13-й тур, 4 ноября

Боруссия М – Штутгарт – 3:1

Голы: Хофманн, 4, Тюрам, 25, Херрманн, 90+4 – Тиагу Томаш, 35.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Менхенгладбах Штутгарт Маркус Тюрам
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Источник Sport.ua
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