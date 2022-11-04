Чемпионат Украины04 ноября 2022, 20:05 |
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Подготовка Динамо: тренируются в Молдове, готовятся сыграть в Одессе
Игроки киевской команды проведут матч УПЛ
04 ноября 2022, 20:05 |
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После поражения от «Фенербахче» в Лиге Европы игроки «Динамо» отправились в Кишенев.
В столице Молдовы у команды на вечер запланирована тренировка на стадионе «Зимбру», а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с «Фенербахче».
А уже 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.
Матч «Черноморец» - «Динамо» состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало в 15.00.
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Комментарии 4
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Почти как дома, когда ходила типа электричка из Кишинёва в Одессу.
Почему им разрешили тренироваться заграницей?
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