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  4. Подготовка Динамо: тренируются в Молдове, готовятся сыграть в Одессе
Чемпионат Украины
04 ноября 2022, 20:05 |
415
4

Подготовка Динамо: тренируются в Молдове, готовятся сыграть в Одессе

Игроки киевской команды проведут матч УПЛ

04 ноября 2022, 20:05 |
415
4
Подготовка Динамо: тренируются в Молдове, готовятся сыграть в Одессе
ФК Динамо

После поражения от «Фенербахче» в Лиге Европы игроки «Динамо» отправились в Кишенев.

В столице Молдовы у команды на вечер запланирована тренировка на стадионе «Зимбру», а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с «Фенербахче».

А уже 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.

Матч «Черноморец» - «Динамо» состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало в 15.00.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Почти как дома, когда ходила типа электричка из Кишинёва в Одессу.
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0
Remark
Почему им разрешили тренироваться заграницей?
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-1
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