Подготовка Динамо: тренируются в Молдове, готовятся сыграть в Одессе

После поражения от «Фенербахче» в Лиге Европы игроки «Динамо» отправились в Кишенев.

В столице Молдовы у команды на вечер запланирована тренировка на стадионе «Зимбру», а также восстановительные мероприятия для тех игроков, которые принимали участие в поединке с «Фенербахче».

А уже 5-го ноября, киевляне отправятся в Одессу.

Матч «Черноморец» - «Динамо» состоится в воскресенье, 6-го ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало в 15.00.