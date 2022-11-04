Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальверде признан лучшим игроком Реала в октябре
Испания
04 ноября 2022, 19:18 |
85
0

Вальверде признан лучшим игроком Реала в октябре

Хавбек «сливочных» провел ударный месяц

04 ноября 2022, 19:18 |
85
0
Вальверде признан лучшим игроком Реала в октябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком команды по результатам игр в октябре.

24-летний хавбек провел во всех турнирах за «галактикос» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

По теме:
ПИКЕ: «Я мечтал стать футболистом Барселоны». Прощальное видео защитника
Названа самая дорогая команда Европы. В топе – клубы Зинченко и Лунина
Игорь ЦЫГАНЫК: «Реал реально интересуется Мудриком. Как и Арсенал»
Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Федерико Вальверде
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 03 ноября 2022, 19:45 2
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится в четверг, 3 ноября

Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Футбол | 03 ноября 2022, 23:56 87
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове
Бесславный вылет. Динамо уступило Фенербахче в Кракове

Коллектив Мирчи Луческу завершил выступления в Лиге Европы с одним добытым баллом

Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Футбол | 04.11.2022, 14:10
Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС
Футбол | 04.11.2022, 18:11
Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС
Шахтер зимой планирует проехать в турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Футбол | 04.11.2022, 10:10
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
Сергей Богачук нокаутировал Аарона Коули и завоевал пояс по версии WBC
04.11.2022, 06:40 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
04.11.2022, 00:05 6
Футбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
04.11.2022, 15:25 2
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности