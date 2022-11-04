Испания04 ноября 2022, 19:18 |
85
0
Вальверде признан лучшим игроком Реала в октябре
Хавбек «сливочных» провел ударный месяц
04 ноября 2022, 19:18 |
85
0
Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком команды по результатам игр в октябре.
24-летний хавбек провел во всех турнирах за «галактикос» 8 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
🤩 ¡De nuevo, @fedeevalverde!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2022
✨ #JugadorCincoEstrellas @futbolmahou de octubre pic.twitter.com/sA0wge1slb
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2022, 19:45 2
Встреча состоится в четверг, 3 ноября
Футбол | 03 ноября 2022, 23:56 87
Коллектив Мирчи Луческу завершил выступления в Лиге Европы с одним добытым баллом
Футбол | 04.11.2022, 14:10
Футбол | 04.11.2022, 18:11
Футбол | 04.11.2022, 10:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2022, 06:40 1
Футбол
04.11.2022, 00:05 6
02.11.2022, 22:17 6
04.11.2022, 10:45
03.11.2022, 18:41 5
04.11.2022, 15:25 2
04.11.2022, 02:37 2