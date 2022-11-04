Шахтер зимой планирует проехать турне по США. Хотят сыграть с клубами МЛС
Клуб может ждать интересный январь
По информации ESPN, «Шахтер» в январе в рамках подготовки ко второй половине сезона хочет провести благотворительное турне по США.
Клуб хочет и сыграть интересные спарринги на новом рынке, и собрать деньги в благотворительных целях. Руководство ведет переговоры с рядом команд МЛС.
Не исключены матчи с «Интер» Майами, ФК «Даллас» и ДиСи Юнайтед.
Если клубу удастся организовать такое турне, то это будет не первая поездка «Шахтера» на другой континент. В свое время команда играла выставочные матчи в Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одного гола хватило полтавчанам для победы
Дело было возбуждено еще в прошлом году
Это реально круто.