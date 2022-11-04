Смогли победить. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко сыграл меньше обычного

«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва в матче чемпионата ОАЭ обыграл аутсайдера «Хор-Факкан» со счетом 2:1. Команда украинского специалиста показывает нестабильный футбол, а в СМИ есть слухи о возможном уходе украинского наставника.

Вингер Андрей Ярмоленко, который обычно играет весь матч, сегодня провел на поле 66 минут.

В чемпионате команда набрала 16 очков и до матчей конкурентов вернулась в топ-3.

Чемпионат ОАЭ. 9-й тур

Аль-Айн - Хор-Факкан 2:1

Голы: Аутонн, 52, Лаба, 81 - Абейд, 7