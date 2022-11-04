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04 ноября 2022, 17:50 |
1396
2

Смогли победить. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко сыграл меньше обычного

Команда набрала три очка

04 ноября 2022, 17:50 |
1396
2
Смогли победить. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко сыграл меньше обычного
ФК Аль-Айн

«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва в матче чемпионата ОАЭ обыграл аутсайдера «Хор-Факкан» со счетом 2:1. Команда украинского специалиста показывает нестабильный футбол, а в СМИ есть слухи о возможном уходе украинского наставника.

Вингер Андрей Ярмоленко, который обычно играет весь матч, сегодня провел на поле 66 минут.

В чемпионате команда набрала 16 очков и до матчей конкурентов вернулась в топ-3.

Чемпионат ОАЭ. 9-й тур

Аль-Айн - Хор-Факкан 2:1
Голы: Аутонн, 52, Лаба, 81 - Абейд, 7

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Борис Велев
При всем  уважении,  Андрей должен  отыгрывать  по  одному  тайму в  каждой  игре  и отдаваться  на  поле  по   полной,  показывая  пример,  мастерство  и  украинский  характер.  Больше  коллективной  игры   и  меньше   злоупотреблений  с  дриблингом.  Ребров  поддержал  - ответь   по   мужски и  с  честью  
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GloryUkraine
66 хвилин для Ярмоли і так забагато, навіть в ОАЕ.
Якщо його вчасно не поміняти, то він ледве ноги волочить. Ярмола вже скільки сезонів підряд в основному, якщо виходив на поле, то під кінець матчу на декілька хвилин. Виняток пару матчів за клуби та збірну.
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