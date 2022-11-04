Другие новости04 ноября 2022, 17:50 |
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Смогли победить. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко сыграл меньше обычного
Команда набрала три очка
04 ноября 2022, 17:50 |
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«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва в матче чемпионата ОАЭ обыграл аутсайдера «Хор-Факкан» со счетом 2:1. Команда украинского специалиста показывает нестабильный футбол, а в СМИ есть слухи о возможном уходе украинского наставника.
Вингер Андрей Ярмоленко, который обычно играет весь матч, сегодня провел на поле 66 минут.
В чемпионате команда набрала 16 очков и до матчей конкурентов вернулась в топ-3.
Чемпионат ОАЭ. 9-й тур
Аль-Айн - Хор-Факкан 2:1
Голы: Аутонн, 52, Лаба, 81 - Абейд, 7
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Якщо його вчасно не поміняти, то він ледве ноги волочить. Ярмола вже скільки сезонів підряд в основному, якщо виходив на поле, то під кінець матчу на декілька хвилин. Виняток пару матчів за клуби та збірну.