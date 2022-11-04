Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом

Вчера, 3 ноября, районный суд города Казань (россия) заочно арестовал украинского бизнесмена и владельца футбольного клуба «Металлист» (Харьков) Александра Ярославского. Его обвиняют в причастности к краже 800 тысяч тонн нефти на сумму 400 миллионов долларов, которая якоба=ы принадлежала «Татнефти».

Вместе с Ярославским был заочно арестован руководитель «Укртатнафты» Павел Овчаренко. Ранее по этому же делу были арестованы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Следствие считает, что все указанные выше фигуранты дела в период с декабря 2006 по октябрь 2007 года воровали у «Татнефти» нефть, поставленную трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», находящуюся в Полтавской области Украины. Данное уголовное дело было возбуждено еще летом 2021 года.