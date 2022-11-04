Барселона хочет вернуть Месси. Лионель не готов общаться с клубом
Сообщается, что Лео обижен на каталонцев
По информации BBC, руководство «Барселоны» пытается наладить отношения с окружением Лионеля Месси, а также начать с аргентинцем переговоры о возвращении в клуб уже будущим летом.
Однако сообщается, что и Месси, и его представители прохладно встречают попытки «Барселоны» наладить отношения.
Лионель считает, что клуб предал его, когда обещал договориться о контракте, но в итоге заявил, что игрок требует невозможного и отпустил его в ПСЖ свободным агентом.
Президент Жоан Лапорта строил свое возвращение в клуб на теме того, что Месси обязательно останется, но после победы в выборах просто сказал, что с Лео не выходит договориться.
Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года, а у игрока есть варианты с парижским клубом, «Барселоной» и переездом в МЛС.
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