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  4. Ангелина Калинина – Элиз Мелоуни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
04 ноября 2022, 16:22 |
93
0

Ангелина Калинина – Элиз Мелоуни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Шрусбери

04 ноября 2022, 16:22 |
93
0
Ангелина Калинина – Элиз Мелоуни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

4 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/4 финала украинка сразится против британки Элиз Мелоуни (№500 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Конюх – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной чешки Маркеты Вондроушовой (№121 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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