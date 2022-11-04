Ангелина Калинина – Элиз Мелоуни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В 1/4 финала украинка сразится против британки Элиз Мелоуни (№500 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Конюх – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной чешки Маркеты Вондроушовой (№121 WTA).

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