ITF04 ноября 2022, 16:22 |
93
0
Ангелина Калинина – Элиз Мелоуни. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Шрусбери
04 ноября 2022, 16:22 |
93
0
4 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).
В 1/4 финала украинка сразится против британки Элиз Мелоуни (№500 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Конюх – Бултер. Ориентировочное время начала матча – 16:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной чешки Маркеты Вондроушовой (№121 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2022, 18:41 5
Украинец получает 150 000 фунтов в неделю
Футбол | 04 ноября 2022, 00:45 7
3 ноября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги конференций
Футбол | 04.11.2022, 12:05
Футбол | 03.11.2022, 23:56
Теннис | 04.11.2022, 11:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2022, 17:40 14
03.11.2022, 16:43 34
03.11.2022, 18:11 9
03.11.2022, 12:22 2
03.11.2022, 08:52 6
03.11.2022, 23:30 6
03.11.2022, 16:30 1
02.11.2022, 22:17 6