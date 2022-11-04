ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали
Катерина Полищук прилетела в Испанию с рабочим визитом
Известный украинский футболист Роман Зозуля выложил в инстаграме совместные фото с защитницей «Азовстали» Катериной Полищук и супругой защитника «Азовстали», представительницей Ассоциации семей защитников «Азовстали» Ольгой Андриановой.
«Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несокрушимая Пташка. Провели мини-тусовку «пернатых».
А если серьезно, то на встрече с защитницей «Азовстали» Екатериной Полищук и женой защитника «Азовстали», представительницей Ассоциации семей защитников «Азовстали» Ольгой Андриановой говорили о войне, плене и планах на будущее, среди которых основной пункт – освобождение всех защитников.
Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой», – написал Зозуля.
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