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04 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 15:00
895
1

ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали

Катерина Полищук прилетела в Испанию с рабочим визитом

04 ноября 2022, 14:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 15:00
895
1
ФОТО. Зозуля встретился в Мадриде с защитницей Азовстали
ФК Шахтер Донецк. Катерина Полищук

Известный украинский футболист Роман Зозуля выложил в инстаграме совместные фото с защитницей «Азовстали» Катериной Полищук и супругой защитника «Азовстали», представительницей Ассоциации семей защитников «Азовстали» Ольгой Андриановой.

«Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несокрушимая Пташка. Провели мини-тусовку «пернатых».

А если серьезно, то на встрече с защитницей «Азовстали» Екатериной Полищук и женой защитника «Азовстали», представительницей Ассоциации семей защитников «Азовстали» Ольгой Андриановой говорили о войне, плене и планах на будущее, среди которых основной пункт – освобождение всех защитников.

Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой», – написал Зозуля.

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Роман Зозуля фото Азовсталь Катерина Полищук
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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
А куда Барыга Порошенко подевался что 5 лет обворовывал несчастный народ ?Сыновей на фронт собирает ?
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