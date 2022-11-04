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  4. Сборная Украины не проведет сбор в ноябре, клубы не отпустили игроков
Чемпионат Европы
04 ноября 2022, 15:10 |
467
2

Сборная Украины не проведет сбор в ноябре, клубы не отпустили игроков

А вот Руслан Ротань проведет сбор молодежки

04 ноября 2022, 15:10 |
467
2
Сборная Украины не проведет сбор в ноябре, клубы не отпустили игроков
uaf.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины не будет проводить мини-сбор в ноябре. Сообщается, что клубы не хотят делать паузу и отпускать игроков.

А вот тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань договорился о сборе, на котором планирует просмотреть потенциальных футболистов для молодежки в рамках подготовки к Евро-2023.

Команда Ротаня планирует провести два спарринга против Грузии и Израиля.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 2
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KIPR ALECS
Нынешние игроки Динамо сгодятся только через границу в себе  часы Суркисов повывозить....какие каникулы...пусть отрабатывают
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0
Veter
После окончания первого круга надо всем игрокам организовать военные сборы на одном из полигонов под руководством ефрейтора Цыганыка.
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