Чемпионат Европы04 ноября 2022, 15:10 |
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Сборная Украины не проведет сбор в ноябре, клубы не отпустили игроков
А вот Руслан Ротань проведет сбор молодежки
04 ноября 2022, 15:10 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины не будет проводить мини-сбор в ноябре. Сообщается, что клубы не хотят делать паузу и отпускать игроков.
А вот тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань договорился о сборе, на котором планирует просмотреть потенциальных футболистов для молодежки в рамках подготовки к Евро-2023.
Команда Ротаня планирует провести два спарринга против Грузии и Израиля.
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Комментарии 2
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Нынешние игроки Динамо сгодятся только через границу в себе часы Суркисов повывозить....какие каникулы...пусть отрабатывают
После окончания первого круга надо всем игрокам организовать военные сборы на одном из полигонов под руководством ефрейтора Цыганыка.
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