Сборная Украины не проведет сбор в ноябре, клубы не отпустили игроков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сборная Украины не будет проводить мини-сбор в ноябре. Сообщается, что клубы не хотят делать паузу и отпускать игроков.

А вот тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань договорился о сборе, на котором планирует просмотреть потенциальных футболистов для молодежки в рамках подготовки к Евро-2023.

Команда Ротаня планирует провести два спарринга против Грузии и Израиля.