Тевес подал в отставку с поста главного тренера аргентинского клуба
Причиной ухода стала политика
Экс-игрок сборной Аргентины Карлос Тевес покинул пост главного тренера аргентинского клуба «Росарио Сентраль».
38-летний специалист возглавил аргентинский клуб в июне 2022 года. Под его руководством команда набрала 28 очков в 24 матчах: 6 побед, 10 ничьих и 8 поражений.
«Хочу объявить, что ухожу в отставку. Я не собираюсь продолжать работать тренером в «Росарио Сентрале». Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я не пришел заниматься политикой и когда мое имя фигурирует в политике, мне это не нравится. Не хочу быть замешанным, поэтому я ухожу», – цитирует Тевеса ESPN.
Теперь команду временно будет возглавлять Герман Риварола.
«Росарио Сентраль» готовится к президентским выборам 18 декабря. Тевес недоволен тем, что кандидаты используют его имя в своих кампаниях.
🇺🇦 Carlos Tevez ha dejado de ser el entrenador de #RosarioCentral— Rosario Central (@RosarioCentral) November 3, 2022
Le agradecemos a él y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y el trabajo ejercido en estos meses al frente del plantel profesional. Germán Rivarola se hará cargo del equipo de manera interina pic.twitter.com/7ywKePwgX2
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