Тевес подал в отставку с поста главного тренера аргентинского клуба

Экс-игрок сборной Аргентины Карлос Тевес покинул пост главного тренера аргентинского клуба «Росарио Сентраль».

38-летний специалист возглавил аргентинский клуб в июне 2022 года. Под его руководством команда набрала 28 очков в 24 матчах: 6 побед, 10 ничьих и 8 поражений.

«Хочу объявить, что ухожу в отставку. Я не собираюсь продолжать работать тренером в «Росарио Сентрале». Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я не пришел заниматься политикой и когда мое имя фигурирует в политике, мне это не нравится. Не хочу быть замешанным, поэтому я ухожу», – цитирует Тевеса ESPN.

Теперь команду временно будет возглавлять Герман Риварола.

«Росарио Сентраль» готовится к президентским выборам 18 декабря. Тевес недоволен тем, что кандидаты используют его имя в своих кампаниях.