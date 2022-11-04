Ворскла – Львов. Стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ

Сегодня, 4 ноября «Ворскла» сыграет со «Львовом» в 11-м туре УПЛ. Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Резник, Зайков, Пердута, Скляр, Олийник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Кравец, Марлисон, Юрченко

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Вовкун

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка.