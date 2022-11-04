Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Львов. Стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 12:25 |
135
0

Ворскла – Львов. Стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ

Встреча начнется в 13:00 по Киеву

04 ноября 2022, 12:25 |
135
0
Ворскла – Львов. Стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ
УПЛ

Сегодня, 4 ноября «Ворскла» сыграет со «Львовом» в 11-м туре УПЛ. Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Резник, Зайков, Пердута, Скляр, Олийник, Степанюк, Сефери, Чеснаков, Кравец, Марлисон, Юрченко

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Мильченко, Крушинский, Мышенко, Грисьо, Полегенько, Бугай, Вовкун

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка.

По теме:
Прикарпатье – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Минай
стартовые составы Ворскла Полтава Львов Ворскла - Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
Теннис | 03 ноября 2022, 12:22 2
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай

Украинская теннисистка записала первое видео с малышкой

ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
Футбол | 04 ноября 2022, 11:45 0
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Футбол | 04.11.2022, 09:40
Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Лучше Мбаппе. Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа ЛЧ
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Футбол | 04.11.2022, 00:23
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2022, 10:25
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
Такого не было никогда. В группе Лиги Европы все 4 команды набрали 8 очков
03.11.2022, 23:30 5
Футбол
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
03.11.2022, 10:56 2
Теннис
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
04.11.2022, 02:37 2
MMA
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
03.11.2022, 08:52 6
Бокс
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
Итоговые таблицы ЛЧ. Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов
03.11.2022, 00:23 9
Футбол
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 4
Другие виды
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
02.11.2022, 09:55 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности