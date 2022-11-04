Другие новости04 ноября 2022, 11:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:52
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ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
04 ноября 2022, 11:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:52
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1. Защитник Динамо получил самую плохую оценку от WhoScored
2. Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций
3. Пике объявил о завершении карьеры
4. Прогноз на матч Ворскла – Львов
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