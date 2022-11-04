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Другие новости
04 ноября 2022, 11:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:52
299
1

ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

04 ноября 2022, 11:45 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:52
299
1
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Защитник Динамо получил самую плохую оценку от WhoScored
2. Довбик стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций
3. Пике объявил о завершении карьеры
4. Прогноз на матч Ворскла – Львов

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Источник Sport.ua
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Old Т
Один гол Довбика на  3 наши команды в турнирах это наверное маловато?
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