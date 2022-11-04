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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 10:20 |
196
0

Известны судейские назначения 11-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на матче «Шахтер» – «Ингулец»

04 ноября 2022, 10:20 |
196
0
Известны судейские назначения 11-го тура УПЛ
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура УПЛ.

11-й тур

4 ноября

13:00. «Ворскла» – «Львов». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

5 ноября

13:00. «Заря» – «Металлист». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов)

13:00. «Александрия» – «Колос». Александрия. КСК «НИКО». Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков)

15:00. «Шахтер» – «Ингулец». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Шандор А.А. (Львов)

15:00. «Металлист 1925» – «Верес». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Дердо О.В. (Черноморск)

6 ноября

13:00. «Днепр-1» – «Минай». Симферополь. Стадион «Авангард». Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон)

15:00. «Черноморец» – «Динамо». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава)

15:00. «Рух» – «Кривбасс». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Козык Я.В. (Мукачево)

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Источник Комитет арбитров УАФ
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