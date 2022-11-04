Жорже ЖЕЗУШ: «Наших болельщиков в Кракове было больше, чем у Динамо»

Наставник турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш дал комментарии после победы над киевским «Динамо» в матче 6-го тура Лиги Европы (2:0):

– Это очень важный момент для Фенербахче, ведь мы финишировали на первом месте в группе и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, нам не придется играть два дополнительных матча плей-офф. В целом, мы провели групповой этап без поражений. Ждем соперника в следующем раунде, а также концентрируемся на ближайшем матче в турецкой лиге.

– Фенербахче провел 12 матчей в еврокубках, в которых уступил лишь раз – киевскому Динамо в экстра-тайме квалификации Лиги чемпионов. Как вы можете оценить выступление команды за этот период?

– Да, проигранный матч мы проводили в меньшинстве. Как вы уже сказали, кроме этого матча, мы не уступили ни в одном. Фенербахче продемонстрировал отличное выступление в Лиге Европы, которое также важно для позиции Турции в таблице коэффициентов.

Но сейчас наша цель – не победа в Лиге Европы. У этого турнира другие фавориты. Наша первая цель – стать чемпионами Турции, поэтому мы должны сфокусироваться на следующем матче с Сивасспором. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которых в Кракове было даже больше, чем фанов Динамо.

– В начале сезона вы говорили, что считаете Динамо и Ренн фаворитами группы, а в преддверии последнего тура также заметили, что Ренн победит АЕК, однако французы сыграли вничью. Это была ваша стратегия, чтобы повысить мотивацию своих игроков?

– Я говорил то, что думаю, это не было какой-то тактикой. Я действительно полагаю, что это сильные команды. В следующих раундах нас ожидают еще более сильные соперники. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы оставаться в Лиге Европы как можно дольше, однако должны быть честными перед собой – мы не главные претенденты на победу в этом турнире. Многое будет зависеть от соперника, который достанется нам в следующем раунде.

– Как вы оцените игру молодого Арды Гюлера, забившего сегодня первый гол?

– Гюлер – очень талантливый игрок, но еще молодой и должен развиваться в плане физики и тактики. Если он будет прогрессировать, то, несомненно, сформируется в очень качественного футболиста.