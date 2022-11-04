Названа самая дорогая команда Европы. В топе – клубы Зинченко и Лунина

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих клубов Европы.

«Манчестер Сити» назван самой дорогой командой Европы. Цифры CIES показывают, что в среднем стартовые одиннадцать игроков «горожан», исходя из стоимости трансфера игрока, составляли 605 миллионов евро. Это самый высокий результат в сезоне 2022/23.

«ПСЖ» занял второе место в рейтинге. Базовый состав парижан стоит около 510 миллионов евро.

Интересно, что «Барселона» заняла лишь восьмое место. Средняя стоимость стартового состава каталонцев составляет 334 миллиона евро.

Самые дорогие команды в Европе:

Манчестер Сити – 605 миллионов евро ПСЖ – 510 миллионов евро Манчестер Юнайтед – 480 миллионов евро Ливерпуль – 408 миллионов евро Челси – 393 миллиона евро Арсенал – 382 миллиона евро Реал – 370 миллионов евро Барселона – 334 миллиона евро Ювентус – 300 миллионов евро Бавария – 294 миллиона евро

Отметим, что за лондонский «Арсенал» выступает украинский защитник Александр Зинченко, а за мадридский «Реал» выступает еще один украинец – голкипер Андрей Лунин.