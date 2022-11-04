Названа самая дорогая команда Европы. В топе – клубы Зинченко и Лунина
В топ-10 пять команд из Англии, «Барселона» лишь восьмая
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих клубов Европы.
«Манчестер Сити» назван самой дорогой командой Европы. Цифры CIES показывают, что в среднем стартовые одиннадцать игроков «горожан», исходя из стоимости трансфера игрока, составляли 605 миллионов евро. Это самый высокий результат в сезоне 2022/23.
«ПСЖ» занял второе место в рейтинге. Базовый состав парижан стоит около 510 миллионов евро.
Интересно, что «Барселона» заняла лишь восьмое место. Средняя стоимость стартового состава каталонцев составляет 334 миллиона евро.
Самые дорогие команды в Европе:
- Манчестер Сити – 605 миллионов евро
- ПСЖ – 510 миллионов евро
- Манчестер Юнайтед – 480 миллионов евро
- Ливерпуль – 408 миллионов евро
- Челси – 393 миллиона евро
- Арсенал – 382 миллиона евро
- Реал – 370 миллионов евро
- Барселона – 334 миллиона евро
- Ювентус – 300 миллионов евро
- Бавария – 294 миллиона евро
Отметим, что за лондонский «Арсенал» выступает украинский защитник Александр Зинченко, а за мадридский «Реал» выступает еще один украинец – голкипер Андрей Лунин.
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