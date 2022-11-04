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04 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:32
308
0

Названа самая дорогая команда Европы. В топе – клубы Зинченко и Лунина

В топ-10 пять команд из Англии, «Барселона» лишь восьмая

04 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 04 ноября 2022, 01:32
308
0
Названа самая дорогая команда Европы. В топе – клубы Зинченко и Лунина
ФК Манчестер Сити

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих клубов Европы.

«Манчестер Сити» назван самой дорогой командой Европы. Цифры CIES показывают, что в среднем стартовые одиннадцать игроков «горожан», исходя из стоимости трансфера игрока, составляли 605 миллионов евро. Это самый высокий результат в сезоне 2022/23.

«ПСЖ» занял второе место в рейтинге. Базовый состав парижан стоит около 510 миллионов евро.

Интересно, что «Барселона» заняла лишь восьмое место. Средняя стоимость стартового состава каталонцев составляет 334 миллиона евро.

Самые дорогие команды в Европе:

  1. Манчестер Сити – 605 миллионов евро
  2. ПСЖ – 510 миллионов евро
  3. Манчестер Юнайтед – 480 миллионов евро
  4. Ливерпуль – 408 миллионов евро
  5. Челси – 393 миллиона евро
  6. Арсенал – 382 миллиона евро
  7. Реал – 370 миллионов евро
  8. Барселона – 334 миллиона евро
  9. Ювентус – 300 миллионов евро
  10. Бавария – 294 миллиона евро

Отметим, что за лондонский «Арсенал» выступает украинский защитник Александр Зинченко, а за мадридский «Реал» выступает еще один украинец – голкипер Андрей Лунин.

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Источник CIES
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