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Лига Европы
03 ноября 2022, 23:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:13
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ВИДЕО. Ужас продолжается. Динамо пропустило от Фенербахче гол в раздевалку

Виллиан Арао удвоил перевес турецкой команды на 45+2 минуте

03 ноября 2022, 23:00 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:13
250
0
ВИДЕО. Ужас продолжается. Динамо пропустило от Фенербахче гол в раздевалку
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 ноября, в 22:00 проходит поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором встречаются киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч проходит в польском Кракове на стадионе Краковия.

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Киевский клуб, имея всего 1 очко, досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну. Поединок последнего тура Лиги Европы не имеет для бело-синих турнирного значения. «Фенербахче» ведет заочную борьбу с «Ренном» (по 11 очков) за первое место группы В.

Динамовцы пропустили гол в раздевалку. Виллиан Арао удвоил перевес турецкой команды на 45+2 минуте.

ГОЛ! 0:2. Виллиан Арао, 45+2 мин.

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Источник Sport.ua
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