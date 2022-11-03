ВИДЕО. Фенербахче забил Динамо. VAR не увидел ни офсайда, ни фола

В четверг, 3 ноября, в 22:00 проходит поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором встречаются киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч проходит в польском Кракове на стадионе Краковия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевский клуб, имея всего 1 очко, досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну. Поединок последнего тура Лиги Европы не имеет для бело-синих турнирного значения. «Фенербахче» ведет заочную борьбу с «Ренном» (по 11 очков) за первое место группы В.

На 23-й минуте «Фенербахче» открыл счет. Арда Гюлер добил мяч в пустые ворота после борьбы вратаря с форвардом. VAR не увидел ни офсайда, ни фола.

ГОЛ! 0:1. Арда Гюлер, 23 мин.