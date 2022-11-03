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Лига Европы
03 ноября 2022, 22:38 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:09
688
3

ВИДЕО. Фенербахче забил Динамо. VAR не увидел ни офсайда, ни фола

Арда Гюлер добил мяч в пустые ворота после борьбы вратаря с форвардом

03 ноября 2022, 22:38 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:09
688
3
ВИДЕО. Фенербахче забил Динамо. VAR не увидел ни офсайда, ни фола
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 ноября, в 22:00 проходит поединок последнего 6-го тура Лиги Европы, в котором встречаются киевское «Динамо» и стамбульский «Фенербахче». Матч проходит в польском Кракове на стадионе Краковия.

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Киевский клуб, имея всего 1 очко, досрочно прекратил борьбу за выход в евровесну. Поединок последнего тура Лиги Европы не имеет для бело-синих турнирного значения. «Фенербахче» ведет заочную борьбу с «Ренном» (по 11 очков) за первое место группы В.

На 23-й минуте «Фенербахче» открыл счет. Арда Гюлер добил мяч в пустые ворота после борьбы вратаря с форвардом. VAR не увидел ни офсайда, ни фола.

ГОЛ! 0:1. Арда Гюлер, 23 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Aliv
Да там и без этого гола Динамо пропустило еще. Дно есть дно.
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+2
Gargantua
пересмотрел и да, таки похоже ВАР опять прав. Просто турок наклонил корпус и это создало ложное впечатление
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0
Veter
17-ти летний писюн, а уже турок
Как они там определяют? У нашего пятка на линии , а у пацана рука хз как впереди
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0
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