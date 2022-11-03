ВИДЕО. Как АЗ Алкмар вырвал победу над Днепром-1 в концовке матча
Евангелос Павлидис забил головой на 87-й минуте, зафиксировав счет 2:1
3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».
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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.
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Хозяева поля вырвали победу в концовке матча. Евангелос Павлидис забил головой на 87-й минуте, зафиксировав счет 2:1.
ГОЛ! 2:1. Евангелос Павлидис, 87 мин.
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