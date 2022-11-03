Игорь ЦЫГАНЫК: «Реал реально интересуется Мудриком. Как и Арсенал»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, конкретный интерес к хавбеку «Шахтера» Михаилу Мудрику проявляет «Реал» и «Арсенал», но клуб может переподписать игрока.

«Мудриком реально интересуется «Реал». Реально. Тот испанский журналист, который написал, что «Реал» отказался из-за цены, то это не так».

«Мадрид не выключился из борьбы, клуб выходил на окружение игрока. И есть интерес «Арсенала», но сейчас это не актуально, так как окно закрыто».

«И насколько я понимаю, «Шахтер» рассматривает возможность переподписания Мудрика на новых условиях», - сказал Цыганык.