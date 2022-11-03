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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Боюсь заболеть и стать старым. У меня ещё есть мечты»
Чемпионат Европы
03 ноября 2022, 20:31 |
707
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Боюсь заболеть и стать старым. У меня ещё есть мечты»

Тренер рассказал о своих страхах

03 ноября 2022, 20:31 |
707
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Боюсь заболеть и стать старым. У меня ещё есть мечты»
УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков не считает себя старым и мечтает о значительных достижениях в футболе.

«Чего я боюсь? Боюсь заболеть. И не хочу быть старым. Я работаю с молодыми ребятами, и, возможно, мне кажется, но я не старый».

«Мне 65 лет, но я хочу работать и приносить пользу футболу. И не просто так работать, а куда-то попасть, что-то выиграть».

«В 65 у меня еще есть мечтв. Я их не назову, но они у меня есть», - сказал Петраков в интервью Fantastic Football.

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Источник Sport.ua
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