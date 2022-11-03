Александр ПЕТРАКОВ: «Боюсь заболеть и стать старым. У меня ещё есть мечты»
Тренер рассказал о своих страхах
Наставник сборной Украины Александр Петраков не считает себя старым и мечтает о значительных достижениях в футболе.
«Чего я боюсь? Боюсь заболеть. И не хочу быть старым. Я работаю с молодыми ребятами, и, возможно, мне кажется, но я не старый».
«Мне 65 лет, но я хочу работать и приносить пользу футболу. И не просто так работать, а куда-то попасть, что-то выиграть».
«В 65 у меня еще есть мечтв. Я их не назову, но они у меня есть», - сказал Петраков в интервью Fantastic Football.
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