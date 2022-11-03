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Лига конференций
03 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:33
1466
0

ВИДЕО. Задача усложняется. Днепр-1 пропустил быстрый гол в Нидерландах

На 8-й минуте Йенс Одгор отличился ударом головой после навеса с фланга

03 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:33
1466
0
ВИДЕО. Задача усложняется. Днепр-1 пропустил быстрый гол в Нидерландах
АЗ Алкмаар. Йенс Одгорд

3 ноября в 19:45 проходит поединок 6-го тура Лиги конференций, в котором играют нидерландский АЗ Алкмаар и украинский «Днепр-1».

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Обе команды досрочно гарантировали себе участие в весенней стадии. Эта встреча решает, кто начнет евровесну с 1/8 финала, а кто сыграет за выход в ту же стадию против одной из третьих команд Лиги Европы. Днепрянам нужна только победа.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. На 8-й минуте Йенс Одгор отличился ударом головой после навеса с левого фланга атаки.

ГОЛ! 1:0. Йенс Одгор, 8 мин.

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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций АЗ Алкмаар - Днепр-1 видео голов и обзор Йенс Одгор
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Источник Sport.ua
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