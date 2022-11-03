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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Чемпионат Европы
03 ноября 2022, 19:12 |
2087
6

Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»

Тренер рассказал о выборе стартового состава

03 ноября 2022, 19:12 |
2087
6
Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Александр Петраков признал, что ему бывает сложно выбрать стартовый состав и не обидеть никого из ведущих футболистов национальной команды.

«Всегда сложно говорить, когда ты кого-то не поставил в состав сборной. Это ведущие игроки своих клубов, так что нужно проводить беседы, поговорить, чтобы не обиделся».

«Ребята достаточно богатые, скажем так, поэтому сложно выбрать 11 футболистов на стартовый состав и никого не обидеть. Они обижаются, но нужно говорить с ними», — сказал Петраков в интервью Fantastic Football.

На старте работе со сборной у Петракова был конфликт с Русланом Малиновским, однако ситуацию удалось решить.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник YouTube
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Комментарии 6
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Gargantua
испытываю испанский стыд каждый раз когда читаю интервью этого колхозника
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+1
vh
До чого тут "багаті". Як можна публічно так говорити про людей з якими працюєш? Ніби душевний дядько, але занадто дивний 
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+1
avk2307
Ну такой у него стиль, он с молодежкой же работал, там таких не было и ему было проще, но по факту надо ему это павелке рассказывать а не на публику
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0
CheMP
мляяя...и так у нас во всём
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0
Александр Чернов
Одно непонятно .почему у Шевы было 3 млн евро в год а у Петракова около 100 т.Что такого показал Шева .? Возили нас все на евро .В отборе возили фины и казахи в Киеве .Нулевая сборная .может просто Павелко отмывал деньги через Шеву ? А сколько матчей играл Павелко на контору ? Например Шахтер Минай где организатор Павелко а Севидов вел переговоры с играми миная
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-2
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