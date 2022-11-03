Александр ПЕТРАКОВ: «Ребята достаточно богатые, сложно их не обидеть»
Тренер рассказал о выборе стартового состава
Наставник сборной Украины Александр Петраков признал, что ему бывает сложно выбрать стартовый состав и не обидеть никого из ведущих футболистов национальной команды.
«Всегда сложно говорить, когда ты кого-то не поставил в состав сборной. Это ведущие игроки своих клубов, так что нужно проводить беседы, поговорить, чтобы не обиделся».
«Ребята достаточно богатые, скажем так, поэтому сложно выбрать 11 футболистов на стартовый состав и никого не обидеть. Они обижаются, но нужно говорить с ними», — сказал Петраков в интервью Fantastic Football.
На старте работе со сборной у Петракова был конфликт с Русланом Малиновским, однако ситуацию удалось решить.
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