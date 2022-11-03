Лига конференций03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:01
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Битва за первое место. Состав Днепра-1 на матч еврокубка
Финал группы Лиги конференций
03 ноября 2022, 18:31 | Обновлено 03 ноября 2022, 20:01
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Сегодня в 19:45 Днепр-1 на выезде проведет последний матч группы Лиги конференций против АЗ Алкмаар.
Украинская команда уже вышла в плей-офф, но победа гарантирует первое место.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Назаренко, Довбик
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