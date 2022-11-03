Анатолий ТРУБИН: «Трансферные слухи влияют на Мудрика положительно»
Голкипер «Шахтера» - о своем партнере по команде
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как Михаил Мудрик реагирует на интерес со стороны европейских топ-клубов:
«Мне нравится, что он все это хорошо воспринимает и сфокусирован только на себе, своей и командной игре. Болельщики на самом деле многое не видят. Никто не видит, что он делает вне футбольного поля.
А все эти трансферные слухи на него влияют только в положительном плане, ведь он кайфует от того, что делает. А в команде можем ему сказать: «Ну ты уже в «Арсенале» - все, давай». Но так, чтобы как-то жестко, нет».
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