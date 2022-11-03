Анатолий ТРУБИН: «Трансферные слухи влияют на Мудрика положительно»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как Михаил Мудрик реагирует на интерес со стороны европейских топ-клубов:

«Мне нравится, что он все это хорошо воспринимает и сфокусирован только на себе, своей и командной игре. Болельщики на самом деле многое не видят. Никто не видит, что он делает вне футбольного поля.

А все эти трансферные слухи на него влияют только в положительном плане, ведь он кайфует от того, что делает. А в команде можем ему сказать: «Ну ты уже в «Арсенале» - все, давай». Но так, чтобы как-то жестко, нет».