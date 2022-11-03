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  4. Анатолий ТРУБИН: «Трансферные слухи влияют на Мудрика положительно»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2022, 15:19 |
133
1

Анатолий ТРУБИН: «Трансферные слухи влияют на Мудрика положительно»

Голкипер «Шахтера» - о своем партнере по команде

03 ноября 2022, 15:19 |
133
1
Анатолий ТРУБИН: «Трансферные слухи влияют на Мудрика положительно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин рассказал о том, как Михаил Мудрик реагирует на интерес со стороны европейских топ-клубов:

«Мне нравится, что он все это хорошо воспринимает и сфокусирован только на себе, своей и командной игре. Болельщики на самом деле многое не видят. Никто не видит, что он делает вне футбольного поля.

А все эти трансферные слухи на него влияют только в положительном плане, ведь он кайфует от того, что делает. А в команде можем ему сказать: «Ну ты уже в «Арсенале» - все, давай». Но так, чтобы как-то жестко, нет».

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Источник Террикон
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Александр Чернов
Чуть чуть прикрыли Мудрика и его не видно а Трубину любой мяч заходит.это не вратарь .такого ни а одну лигу не возьмут 
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