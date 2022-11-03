ЙОВИЧЕВИЧ: Переезды просто убивают. Это же касается Динамо и Днепра-1

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич доволен тем, как команда показала себя в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Шахтер» занял третье место и продолжит играть в Лиге чемпионов.

«Попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов - это был бы огромный шаг. Но мы все равно сделали невероятный шаг как для команды, которая только начинает свой путь. Мы можем гордиться первыми шагами в Лиге чемпионов. Мы должны ценить то, чего мы достигли. Многие топовые команды не вышли даже в Лигу Европы, а «Барселона» вылетела в Лигу Европы».

«А «Лейпциг» заслужил победу, нужно их поздравить. В первом матче мы их словили, когда у них были проблемы, а те 3 очка были важнейшими для нас».

«Лига Европы? Продолжим строить команду. Фундамент есть, нужно дом строить. Команду за три месяца не построить. Мы должны радоваться, что у Украины столько классных и перспективных игроков.

«Многие в Европе не могут вообще понять, как мы можем тренироваться под сиренами, потом идти в бункер, возвращаться. Что у нас переезды по 10 часов, которые просто убивают. Это же касается «Динамо» и «Днепра-1». Но мы должны продолжать работать», - сказал Йовичевич.