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Другие новости
03 ноября 2022, 14:21 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:15
514
0

ВИДЕО. Модрич - рекордсмен, Ломаченко - Хейни под вопросом, ставим на Днепр

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 ноября 2022, 14:21 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:15
514
0
ВИДЕО. Модрич - рекордсмен, Ломаченко - Хейни под вопросом, ставим на Днепр
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Модрич стал рекордсменом Лиги Чемпионов
2. Боя Ломаченко – Хейни не будет
3. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе
4. Прогноз на матч АЗ Алкмаар – Днепр-1

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Источник Sport.ua
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