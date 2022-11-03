Другие новости03 ноября 2022, 14:21 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:15
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ВИДЕО. Модрич - рекордсмен, Ломаченко - Хейни под вопросом, ставим на Днепр
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 ноября 2022, 14:21 | Обновлено 03 ноября 2022, 15:15
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1. Модрич стал рекордсменом Лиги Чемпионов
2. Боя Ломаченко – Хейни не будет
3. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе
4. Прогноз на матч АЗ Алкмаар – Днепр-1
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