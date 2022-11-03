ВИДЕО. Модрич - рекордсмен, Ломаченко - Хейни под вопросом, ставим на Днепр

1. Модрич стал рекордсменом Лиги Чемпионов

2. Боя Ломаченко – Хейни не будет

3. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе

4. Прогноз на матч АЗ Алкмаар – Днепр-1

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.