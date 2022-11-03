Ангелина Калинина – Фрея Кристи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в Шрусбери
3 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).
Во втором круге украинка сразится против Фреи Кристи (№470 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:10 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Элиз Мелоуни (№500 WTA) или Мисаки Дои (№150 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua – о непростой ситуации, в которую попал екс-наставник «Динамо» на Ближнем Востоке
Украинский боксер считает, что поединок состоится в феврале или марте следующего года