Ангелина Калинина – Фрея Кристи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

Во втором круге украинка сразится против Фреи Кристи (№470 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:10 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против Элиз Мелоуни (№500 WTA) или Мисаки Дои (№150 WTA).

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