Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Фрея Кристи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
03 ноября 2022, 13:06 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
547
2

Ангелина Калинина – Фрея Кристи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в Шрусбери

03 ноября 2022, 13:06 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:25
547
2
Ангелина Калинина – Фрея Кристи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Ангелина Калинина

3 ноября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

Во втором круге украинка сразится против Фреи Кристи (№470 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:10 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против Элиз Мелоуни (№500 WTA) или Мисаки Дои (№150 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Калинина стартовала с уверенной победы на 100-тысячнике ITF в Шрусбери
Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки
Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86
Ангелина Калинина ITF Шрусбери Фрея Кристи смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Футбол | 02 ноября 2022, 17:40 13
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?
Динамовский синдром. Уволит ли Аль-Айн Реброва?

Блогер Sport.ua – о непростой ситуации, в которую попал екс-наставник «Динамо» на Ближнем Востоке

Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Бокс | 03 ноября 2022, 08:52 2
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри
Большой и хитрый. Усик рассказал, чем для него опасен Фьюри

Украинский боксер считает, что поединок состоится в феврале или марте следующего года

ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
Футбол | 03.11.2022, 07:45
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
Теннис | 03.11.2022, 10:56
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
ВИДЕО. Уже в розыске. В Сербии отец теннисистки жестоко избил ее на корте
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2022, 07:25
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Хорошо что Геля не играет за сборную. Марта и Катарина играют куда лучше. Было хорошое время у Гели, полгода в этом году на этом все, в следующем году вылетит из топ-100, и перейдёт на ITF!
Ответить
0
PETP0
Омг, здається ця Фрея зїла Шрека.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
В бан! Во Франции отреагировали на переход игрока в рашистский клуб
01.11.2022, 18:21 1
Баскетбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 107
Футбол
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности