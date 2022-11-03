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Англия
03 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:05
1068
0

Манчестер Юнайтед присмотрел в Баварии замену Роналду

«Красные дьяволы» думают над будущим

03 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:05
1068
0
Манчестер Юнайтед присмотрел в Баварии замену Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Английский «Манчестер Юнайтед» находится в поисках футболиста на случай ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что в сферу интересов манкунианцев попал форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Контракт камерунца с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Баварцы якобы заинтересованы в продлении соглашения с Шупо-Мотингом после серии его успешных матчей .

В 6 последних матчей камерунец забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч – впервые в карьере.

В нынешнем сезоне Эрик-Максим Шупо-Мотинг в 18 матчах во всех турнирах забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

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Источник Sport Bible
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