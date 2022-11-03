Манчестер Юнайтед присмотрел в Баварии замену Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» находится в поисках футболиста на случай ухода из команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Сообщается, что в сферу интересов манкунианцев попал форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Контракт камерунца с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Баварцы якобы заинтересованы в продлении соглашения с Шупо-Мотингом после серии его успешных матчей .

В 6 последних матчей камерунец забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч – впервые в карьере.

В нынешнем сезоне Эрик-Максим Шупо-Мотинг в 18 матчах во всех турнирах забил 8 голов, сделал 3 ассиста.