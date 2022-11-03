Стали известны все участники Итогового турнира ATP

Во втором круге Мастерса в Париже 188-я ракетка мира Жиль Симон неожиданно обыграл Тэйлора Фритца (7:5, 5:7, 6:4), лишив американца шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Также на этой стадии покинул турнир и поляк Хуберт Хуркач.

Таким образом, сформировалась восьмерка теннисистов, которая сыграет на ATP Finals в Турине.

Состав участников Итогового турнира ATP

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль Даниил Медведев

Каспер Рууд

Каспер Рууд Стефанос Циципас

Стефанос Циципас Новак Джокович

Новак Джокович Андрей Рублев

Феликс Оже-Альяссим

Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября. Действующий чемпион – Александр Зверев.