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ATP
03 ноября 2022, 10:42 |
377
0

Стали известны все участники Итогового турнира ATP

Тэйлор Фритц и Хубер Хуркач потеряли шансы квалифицироваться на соревнования в Турине

03 ноября 2022, 10:42 |
377
0
Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Во втором круге Мастерса в Париже 188-я ракетка мира Жиль Симон неожиданно обыграл Тэйлора Фритца (7:5, 5:7, 6:4), лишив американца шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Также на этой стадии покинул турнир и поляк Хуберт Хуркач.

Таким образом, сформировалась восьмерка теннисистов, которая сыграет на ATP Finals в Турине.

Состав участников Итогового турнира ATP

  • Карлос Алькарас
  • Рафаэль Надаль
  • Даниил Медведев
  • Каспер Рууд
  • Стефанос Циципас
  • Новак Джокович
  • Андрей Рублев
  • Феликс Оже-Альяссим

Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября. Действующий чемпион – Александр Зверев.

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Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Даниил Медведев Итоговый турнир ATP Каспер Рууд Стефанос Циципас Новак Джокович Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Жиль Симон
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Источник ATP Tour
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