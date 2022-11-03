ATP03 ноября 2022, 10:42 |
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Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Тэйлор Фритц и Хубер Хуркач потеряли шансы квалифицироваться на соревнования в Турине
03 ноября 2022, 10:42 |
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Во втором круге Мастерса в Париже 188-я ракетка мира Жиль Симон неожиданно обыграл Тэйлора Фритца (7:5, 5:7, 6:4), лишив американца шансов квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Также на этой стадии покинул турнир и поляк Хуберт Хуркач.
Таким образом, сформировалась восьмерка теннисистов, которая сыграет на ATP Finals в Турине.
Состав участников Итогового турнира ATP
- Карлос Алькарас
- Рафаэль Надаль
- Даниил Медведев
- Каспер Рууд
- Стефанос Циципас
- Новак Джокович
- Андрей Рублев
- Феликс Оже-Альяссим
Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября. Действующий чемпион – Александр Зверев.
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