Киченок / Остапенко – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.

Во втором матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут две лучшие пары.

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