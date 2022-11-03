Киченок / Остапенко – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В четверг украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.
Во втором матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика). Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Отметим, что в этой группе играют также дуэты Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут две лучшие пары.
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Группа Пэм Шрайвер
|Пары
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|Матчи
|Сеты / Геймы
|Дабровски / Олмос (2)
|-
|L
|0-1
|0-2 / 5-13
|Кудерметова / Мертенс (4)
|-
|W
|1-0
|2-1 / 10-7
|Киченок / Остапенко (6)
|L
|-
|0-1
|1-2 / 7-10
|Данилина / Хаддад-Майя (7)
|W
|-
|1-0
|2-0 / 13-5
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