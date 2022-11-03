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WTA
03 ноября 2022, 10:26 |
164
0

Киченок / Остапенко – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

03 ноября 2022, 10:26 |
164
0
Киченок / Остапенко – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

В четверг украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Итоговом турнире WTA.

Во втором матче украинка в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко сразится против тандема Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика). Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этой группе играют также дуэты Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс и Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя. В плей-офф выйдут две лучшие пары.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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📺 Видеотрансляция

Группа Пэм Шрайвер

Пары / / / / Матчи Сеты / Геймы
Дабровски / Олмос (2) - L 0-1 0-2 / 5-13
Кудерметова / Мертенс (4) - W 1-0 2-1 / 10-7
Киченок / Остапенко (6) L - 0-1 1-2 / 7-10
Данилина / Хаддад-Майя (7) W - 1-0 2-0 / 13-5
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Людмила Киченок Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Алена Остапенко Габриэла Дабровски Джулиана Олмос
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Источник Sport.ua
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