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Лига конференций
03 ноября 2022, 09:45 |
190
1

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится в четверг, 3 ноября

03 ноября 2022, 09:45 |
190
1
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 3 ноября, состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.

Матч пройдет в Алкмааре на стадионе АЗ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча Лиги конференций проведет видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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nick07
успіху клубу, хоча звісно слабо віриться в набір балів
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