Лига конференций03 ноября 2022, 09:45 |
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АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Встреча состоится в четверг, 3 ноября
03 ноября 2022, 09:45 |
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В четверг, 3 ноября, состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.
Матч пройдет в Алкмааре на стадионе АЗ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча Лиги конференций проведет видеосервис MEGOGO.
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