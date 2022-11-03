В четверг, 3 ноября, состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против нидерландского АЗ из Алкмаара.

Матч пройдет в Алкмааре на стадионе АЗ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча Лиги конференций проведет видеосервис MEGOGO.