Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАЗАРЕНКО: «Цель – победить АЗ и доказать, что мы лучшая команда в группе»
Лига конференций
03 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 03 ноября 2022, 08:37
199
0

НАЗАРЕНКО: «Цель – победить АЗ и доказать, что мы лучшая команда в группе»

Полузащитник СК «Днепр-1» – о матче за первое место в группе Лиги конференций

03 ноября 2022, 08:35 | Обновлено 03 ноября 2022, 08:37
199
0
НАЗАРЕНКО: «Цель – победить АЗ и доказать, что мы лучшая команда в группе»
СК Днепр-1. Александр Назаренко

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко поделился ожиданиями перед игрой группового раунда Лиги конференций в Алкмаре против нидерландского АЗ:

– Александр, ваша команда очень хорошо играет, несмотря на то, что происходит в Украине. Можете сказать, как вам это удается?
– Прежде всего у нас просто очень хорошая команда. Мы на каждый матч выходим с целью отдаваться игре от первой до последней минуты встречи, следуя указаниям тренерского штаба. Думаю, что у нас это неплохо получается.

– И все же, как вам удается держать фокус на игре и не сосредотачиваться на происходящем в Украине?
– Конечно, мы постоянно следим за происходящим в Украине и это действительно очень ужасно. Но у нас есть свои цели: мы показываем на футбольной арене, какой сильный народ украинцы, а своей игрой, в первую очередь, хотим порадовать наших болельщиков и героев с ВСУ, чтобы после наших игр они улыбались и имели хорошее настроение.

– Наверное, вы тоже самое делаете и для своего города, ведь, насколько мы поняли вы родом из Днепра?
– Да, я родился в Днепре, потому у меня двойная мотивация. Я очень счастлив, что играю за команду родного города и для меня это, можно сказать, родной клуб. И это меня очень мотивирует в каждом матче, ведь хочется обрадовать всех своих родных и близких, а также всех болельщиков, верящих в нашу команду.

– Мы понимаем, что цель вашей команды завтра победить АЗ. Как вы планируете это сделать?
– Да, наша цель завтра победить и доказать, что мы лучшая команда в этой группе. Мы еще будем разговаривать с тренерским штабом, как это будем делать. Надеюсь, что это у нас получится, – сказал Назаренко.

Матч начнется в 19:45 по Киеву.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
Александр Назаренко АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций АЗ Алкмаар - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
Футбол | 03 ноября 2022, 00:55 1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о неудаче в матче Лиги чемпионов

ЛЧ. ПСЖ победил в Турине, Бенфика порезвилась в Хайфе
Футбол | 03 ноября 2022, 00:12 1
ЛЧ. ПСЖ победил в Турине, Бенфика порезвилась в Хайфе
ЛЧ. ПСЖ победил в Турине, Бенфика порезвилась в Хайфе

Завершились матчи 6-го тура в квартете Н

Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Футбол | 02.11.2022, 21:35
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Футбол | 02.11.2022, 09:55
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Футбол | 02.11.2022, 17:10
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
Усик назвал наиболее вероятное место проведения боя с Фьюри
02.11.2022, 15:42
Бокс
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
01.11.2022, 22:12
Бокс
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
01.11.2022, 12:10 23
Футбол
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 14
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности