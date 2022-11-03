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03 ноября 2022, 08:15 |
918
0

Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха

Жеребьевка состоится 8 ноября

03 ноября 2022, 08:15 |
918
0
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
ФК Рух Львов

8 ноября состоится жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой сойдутся победители плей-офф пути чемпионов и команды, занявшие вторые места в групповом этапе.

Отметим, что на этой стадии будут играть сразу два клуба. «Рух» U-19 уверенно преодолел плей-офф, а «Шахтер» U-19 финишировал вторым в группе.

Победители пути чемпионов: АЗ (Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Хайдук» Сплит (Хорватия), «Хиберниан» (Шотландия), MTK (Венгрия), «Панатинаикос» (Греция), «Рух» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария).

Команды, занявшие вторые места в групповом раунде: «Аякс» (Нидерланды), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Интер» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Порту» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина).

Отметим, что «Рух» и «Шахтер» не могут сыграть между собой на этой стадии, команды из одной ассоциации будут разведены при жеребьевке.

Победители стадии 1/16 финала сразятся с командами, который заняли первые места а групповом раунде: «Милан» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» Мадрид (Испания), «Спортинг» (Португалия).

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Источник УЕФА
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