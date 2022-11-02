Иван ПЕТРЯК: «Быстрый гол надломил Шахтер. У них физически сильная команда»
Хавбек «Шахтера» рассказал о причинах поражения в матче с «РБ Лейпциг»
Полузащитник «Шахтера» Иван Петряк рассказал о причинах поражения в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:4):
– Что было самым сложным в игре с «Лейпцигом»?
– У них физически сильная команда, а быстрый гол нас надломил, и уже нужно было открываться. Они воспользовались нашими ошибками, мы же не смогли забить, хотя пару хороших моментов было. «Лейпциг» свои моменты реализовал.
– После выхода в Лигу Европы на матч с «Лейпцигом» не хватило эмоций?
– Я не согласен. Мы готовились, эмоций было достаточно, тренер нас сильно мотивировал. Мы хотели победить, но это футбол. Повторюсь: быстрый гол все решил. Нам нужна была только победа, и нормально, что команда начала открываться, поэтому мы и проиграли.
– За что «Шахтер» будет бороться в ЛЕ?
– Жизнь покажет. Сейчас мы готовимся к чемпионату, ведь игры каждые три дня. Надо думать только о следующем матче, а в Лиге Европы будем смотреть по сопернику.
– Сегодня арбитр судил в английской манере. Согласен, что в нескольких эпизодах с твоим участием рефери в УПЛ назначил бы штрафной?
– Конечно, я полностью согласен. Меня сбивали, и я чувствовал, что соперник еще и сверху на меня упал. Я ощутил касание и не смог устоять на ногах, но судья, который был рядом, и боковой рефери молчали. Наверное, они привыкли к такой игре, а мы – нет. Если бы я смог устоять на ногах, устоял бы.
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