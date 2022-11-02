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  4. Мбаппе стал лучше Месси. Француз побил рекорд одноклубника в ЛЧ
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:05
1442
0

Мбаппе стал лучше Месси. Француз побил рекорд одноклубника в ЛЧ

Французскому нападающему покорилось рекордное достижение

02 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:05
1442
0
Мбаппе стал лучше Месси. Француз побил рекорд одноклубника в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе открыл счет в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Тем самым, француз не только довел счет своим голам в Лиге чемпионов до 40, а и превзошел достижение, автором которого был его нынешний одноклубник Лионель Месси.

Мбаппе стал самым молодым игроком в истории турнира, достигшим отметки в 40 голов. Килиан отметился юбилейным голом в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Аргентинцу в свое время показатель в 40 голов покорилась в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Что занимательно, Мбаппе забил свой 40 гол практически ровно через 11 лет после Месси. Килиан сделал это 2 ноября 2022 года, а Лионель – 1 ноября 2011-го.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе Ювентус - ПСЖ ПСЖ Ювентус Лига чемпионов
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Источник Opta
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