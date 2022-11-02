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  4. Денис ГАРМАШ: «С Фенербахче добудем положительный результат»
Лига Европы
02 ноября 2022, 22:34 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:44
384
5

Денис ГАРМАШ: «С Фенербахче добудем положительный результат»

Игрок «Динамо» – о настроении на встречу с турецким клубом

02 ноября 2022, 22:34 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:44
384
5
Денис ГАРМАШ: «С Фенербахче добудем положительный результат»
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Универсал киевского «Динамо» Денис Гармаш в преддверии матча 6-го тура Лиги Европы с «Фенербахче» назвал главную цель коллектива на игру.

– Для «Динамо» матч с «Фенербахче» уже не имеет турнирной мотивации, в то же время для турок это поединок за первое место в группе. Какая задача стоит перед вашей командой в этой игре?

– Первая задача – это взять реванш за поражение в Стамбуле. И я уверен, что наши ребята сконцентрируются на все сто процентов и добудут положительный результат. Ведь такой клуб как «Динамо» не может выходить на такие матчи, не настраиваясь на положительный результат.

Кроме того, мы будем играть за всю Украину, наших болельщиков, наших воинов. Поэтому у нас будет самая высокая мотивация.

Ранее своим взглядом о матче с «Фенербахче» поделился главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

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Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Гармаш Динамо Киев Лига Европы Фенербахче Динамо - Фенербахче
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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BAD👣BOY
Надеюсь Фенербахча попадется кротам в ЛЕ хочу посмотреть на это
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0
Lion
Повезло что не с кипром последняя игра...
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-2
Veter
Что бы ты быстро красную не получил на эмоциях.
Лучше ещё парочку голов забей.
Ответить
-2
pavel8873
Кто то из Шахтера  подобное так же говорил ...
Ответить
-3
WildeKater
Ну следующий матч с Черноморцем, можно и побегать. 
Ответить
-4
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