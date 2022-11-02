Денис ГАРМАШ: «С Фенербахче добудем положительный результат»

Универсал киевского «Динамо» Денис Гармаш в преддверии матча 6-го тура Лиги Европы с «Фенербахче» назвал главную цель коллектива на игру.

– Для «Динамо» матч с «Фенербахче» уже не имеет турнирной мотивации, в то же время для турок это поединок за первое место в группе. Какая задача стоит перед вашей командой в этой игре?

– Первая задача – это взять реванш за поражение в Стамбуле. И я уверен, что наши ребята сконцентрируются на все сто процентов и добудут положительный результат. Ведь такой клуб как «Динамо» не может выходить на такие матчи, не настраиваясь на положительный результат.

Кроме того, мы будем играть за всю Украину, наших болельщиков, наших воинов. Поэтому у нас будет самая высокая мотивация.

Ранее своим взглядом о матче с «Фенербахче» поделился главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.