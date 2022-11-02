Вторая команда Локомотива Тбилиси вышла в финал Кубка Грузии

Неординарный случай произошел в Кубке Грузии по футболу. В финал турнира вышел клуб «Локомотив-2» Тбилиси – вторая команда тбилисского «Локомотива». В полуфинале команда в серии пенальти обыграла «Сабуртало».

«Локомотив-2» выступает в четвертом дивизионе чемпионата Грузии, в то время как первая команда «Локомотива» - в элитном дивизионе. При этом первая команда вылетела из Кубка Грузии еще в 1/8 финала.

Это третий случай в истории европейского футбола, когда в финал национального Кубка выходит фарм-клуб. Соперником «Локомотива-2» в финале будет «Торпедо» Кутаиси.