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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карвальял – новый главный тренер Сельты
Испания
02 ноября 2022, 21:47 |
306
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карвальял – новый главный тренер Сельты

Португалец заменил Эдуардо Коудета

02 ноября 2022, 21:47 |
306
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карвальял – новый главный тренер Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Карвальял

«Сельта» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Карлуша Карвальяла. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

На посту главного тренера «Сельты» Карвальял заменил Эдуардо Коудета, который был уволен после неудачного старта сезона. Сейчас «Сельта» идет 16-й в турнирной таблице Ла Лиги.

Предыдущим местом работы Карвальяла был аравийский клуб «Аль-Вахда». Также португалец работал в «Риу Аве», «Браге», «Шеффилд Уэнсдей», «Суонси», «Бешикташе» и «Истанбул Башакшехире».

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Сельта Карлуш Карвальял
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Источник ФК Сельта
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