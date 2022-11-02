Тони Кроос назвал своего идеального тренера

Полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о том, кого считает идеальным тренером для себя:

«Пеп Гвардиола до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии» и стал легендой этого клуба. Если нужно сделать выбор идеального тренера для моего футбола, это Гвардиола.

Мне очень понравилось работать круглый год под его руководством. Именно Пеп сделал меня сильнее, развил мои индивидуально сильные качества».