Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:29
2488
0

ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут

К середине второго тайма «РБ Лейпциг» ведет в матче ЛЧ с перевесом в 4 мяча

02 ноября 2022, 21:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:29
2488
0
ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

«Шахтер» поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут. К середине второго тайма «РБ Лейпциг» ведет в матче ЛЧ с перевесом в 4 мяча.

ГОЛ! 0:3. Доминик Собослаи, 62 мин.

ГОЛ! 0:4. Дани Ольмо, 68 мин.

По теме:
Ювентус – ПСЖ и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА назван игрок матча Шахтер – Лейпциг
Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы
Шахтер Донецк РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг Доминик Собослаи Дани Ольмо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Футбол | 02 ноября 2022, 17:10 9
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф

Команда в двух матчах прошла турецкого соперника

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 02 ноября 2022, 02:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Футбол | 02.11.2022, 18:23
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
Футбол | 02.11.2022, 20:45
ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Футбол | 02.11.2022, 09:55
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
01.11.2022, 09:50 45
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
01.11.2022, 19:11 2
Бокс
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 5
Другие виды
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
01.11.2022, 00:05 5
Футбол
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
01.11.2022, 21:30 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности