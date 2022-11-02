Лига чемпионов02 ноября 2022, 21:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:29
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ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут
К середине второго тайма «РБ Лейпциг» ведет в матче ЛЧ с перевесом в 4 мяча
02 ноября 2022, 21:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:29
2488
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2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
«Шахтер» поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут. К середине второго тайма «РБ Лейпциг» ведет в матче ЛЧ с перевесом в 4 мяча.
ГОЛ! 0:3. Доминик Собослаи, 62 мин.
ГОЛ! 0:4. Дани Ольмо, 68 мин.
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