ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

«Шахтер» поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут. К середине второго тайма «РБ Лейпциг» ведет в матче ЛЧ с перевесом в 4 мяча.

ГОЛ! 0:3. Доминик Собослаи, 62 мин.

ГОЛ! 0:4. Дани Ольмо, 68 мин.