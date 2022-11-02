ВИДЕО. Андре Силва удвоил перевес быков. Трубин не спас после удара

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

На 50-й минуте «РБ Лейпциг» удвоил перевес. Андре Силва кое-как пробил, и мяч попал точно в угол ворот.

ГОЛ! 0:2. Андре Силва, 50 мин.