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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:02 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:10
1003
0

ВИДЕО. Андре Силва удвоил перевес быков. Трубин не спас после удара

На 50-й минуте матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» забил второй гол

02 ноября 2022, 21:02 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:10
1003
0
ВИДЕО. Андре Силва удвоил перевес быков. Трубин не спас после удара
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

На 50-й минуте «РБ Лейпциг» удвоил перевес. Андре Силва кое-как пробил, и мяч попал точно в угол ворот.

ГОЛ! 0:2. Андре Силва, 50 мин.

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Источник Sport.ua
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