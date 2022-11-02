Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу сам не уйдет и клуб сейчас его не уволит»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник Мирча Луческу не собирается сам покидать «Динамо», несмотря на не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

Не исключено, что следующий сезон станет для тренера последним в карьере.

«Луческу сам не уйдет. Он уходить не собирается, он считает, что у него есть силы и вдохновение, чтобы продолжать и исправить ситуацию. Луческу уверен, что он еще может даже побороться за титул УПЛ. У него контракт на 1,5 года, а следующий сезон вообще может стать последним в карьере».

«Луческу понимает, что в следующем сезоне можно уйти победителем. На этот момент президент клуба не собирается прощаться с Луческу», — сказал Цыганык.

Весной киевляне останутся без еврокубков, а в УПЛ команда отстает от лидера на 12 пунктов.