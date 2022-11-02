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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу сам не уйдет и клуб сейчас его не уволит»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2022, 19:11 |
544
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу сам не уйдет и клуб сейчас его не уволит»

Журналист уверен, что Мирча Луческу пока что остается в команде

02 ноября 2022, 19:11 |
544
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Луческу сам не уйдет и клуб сейчас его не уволит»
ФК Динамо Киев

Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник Мирча Луческу не собирается сам покидать «Динамо», несмотря на не лучшие результаты в нынешнем сезоне.

Не исключено, что следующий сезон станет для тренера последним в карьере.

«Луческу сам не уйдет. Он уходить не собирается, он считает, что у него есть силы и вдохновение, чтобы продолжать и исправить ситуацию. Луческу уверен, что он еще может даже побороться за титул УПЛ. У него контракт на 1,5 года, а следующий сезон вообще может стать последним в карьере».

«Луческу понимает, что в следующем сезоне можно уйти победителем. На этот момент президент клуба не собирается прощаться с Луческу», — сказал Цыганык.

Весной киевляне останутся без еврокубков, а в УПЛ команда отстает от лидера на 12 пунктов.

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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