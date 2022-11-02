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Испания
02 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:18
1457
1

Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне

Многолетний наставник команды может быть уволен

02 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:18
1457
1
Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, «Атлетико» готов рассмотреть возможность увольнения наставника Диего Симеоне, который работает с командой с 2011 года.

Однако руководство останавливает сумма компенсации за разрыв контракта, который действует до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Атлетико» финишировал 4-м и остался без евровесны. В чемпионате Испании команда идет 3-й, но отстает от лидера «Реала» на 9 очков.

Среди возможных кандидатов на пост тренера мадридцев называют Луиса Энрике, который, скорее всего, покинет сборную Испании после ЧМ-2022.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне чемпионат Испании по футболу
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Источник AS
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Gargantua
Симеоне получает больше 40 млн
а Гвардиола в 2 раза меньше
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