Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне

По информации испанских СМИ, «Атлетико» готов рассмотреть возможность увольнения наставника Диего Симеоне, который работает с командой с 2011 года.

Однако руководство останавливает сумма компенсации за разрыв контракта, который действует до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Атлетико» финишировал 4-м и остался без евровесны. В чемпионате Испании команда идет 3-й, но отстает от лидера «Реала» на 9 очков.

Среди возможных кандидатов на пост тренера мадридцев называют Луиса Энрике, который, скорее всего, покинет сборную Испании после ЧМ-2022.