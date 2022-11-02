Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне
Многолетний наставник команды может быть уволен
По информации испанских СМИ, «Атлетико» готов рассмотреть возможность увольнения наставника Диего Симеоне, который работает с командой с 2011 года.
Однако руководство останавливает сумма компенсации за разрыв контракта, который действует до середины 2024 года.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Атлетико» финишировал 4-м и остался без евровесны. В чемпионате Испании команда идет 3-й, но отстает от лидера «Реала» на 9 очков.
Среди возможных кандидатов на пост тренера мадридцев называют Луиса Энрике, который, скорее всего, покинет сборную Испании после ЧМ-2022.
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