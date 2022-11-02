В четверг, 3 ноября в Кракове «Динамо» Киев в шестом туре Лиги Европы сыграет с «Фенербахче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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После пяти туров «Фенербахче» лидирует в группе В с 11 очками, «Динамо» Киев идет последним с 1 баллом.

Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.