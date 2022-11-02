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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:44
4349
4

Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов

Игор Йовичевич определился с стартовым составом

02 ноября 2022, 18:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:44
4349
4
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:45 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и РБ «Лейпциг». Украинской команде для выхода в плей-офф нужна только победа.

Плей-офф Лиги Европы команда Игора Йовичевича себе уже гарантировала в любом случае.

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Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре

В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козык, Очеретько, Топалов, Кулаков, Крыськив, Джурасек, Тотовицкий, Сикан

Лейпциг: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Шлагер, Кампль, Раум, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер

В запасе: Никиш, Шлиек, Айдара, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрикс, Форсберг, Ольмо

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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pricolist
Дуже шкода, що Зубкова немає, він в класній формі. Петряк зараз взагалі ніякий, але сподіваюсь, що сьогодні гідно замінить Зубкова. 
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+1
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Veter
Ну теперь Лейпциг забьёт быстрый гол и мы станем свидетелями очередных мучений наших игроков.
Жаль что они перестали играть в форме цвета хаки.
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0
Kain_X_Rain
Нужбо покажiть що ви можети,як казав один президент клубу,Мудрик - iпаш iх плять)
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-1
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