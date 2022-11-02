Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Игор Йовичевич определился с стартовым составом
В 19:45 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и РБ «Лейпциг». Украинской команде для выхода в плей-офф нужна только победа.
Плей-офф Лиги Европы команда Игора Йовичевича себе уже гарантировала в любом случае.
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Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре
В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козык, Очеретько, Топалов, Кулаков, Крыськив, Джурасек, Тотовицкий, Сикан
Лейпциг: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Шлагер, Кампль, Раум, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер
В запасе: Никиш, Шлиек, Айдара, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрикс, Форсберг, Ольмо
Our XI for #DONRBL! 📋— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 2, 2022
🔴⚪ #WeAreLeipzig #UCL pic.twitter.com/FuMpsk2eRK
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