Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов

В 19:45 начнется матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и РБ «Лейпциг». Украинской команде для выхода в плей-офф нужна только победа.

Плей-офф Лиги Европы команда Игора Йовичевича себе уже гарантировала в любом случае.

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Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Мудрик, Траоре

В запасе: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козык, Очеретько, Топалов, Кулаков, Крыськив, Джурасек, Тотовицкий, Сикан

Лейпциг: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Шлагер, Кампль, Раум, Соболчай, Нкунку, Андре Силва, Вернер

В запасе: Никиш, Шлиек, Айдара, Хальстенберг, Диалло, Новоа, Хенрикс, Форсберг, Ольмо