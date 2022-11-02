Первая победа над топ-5. Де Минаур выбил Медведева с Мастерса в Париже

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (№25 ATP) неожиданно обыграл четвертого сеяного Даниила Медведева на Мастерсе в Париже.

В матче второго круга австралиец добыл победу в трех сетах.

Париж. Второй круг

Алекс де Минаур (Австралия) – Даниил Медведев – 6:4, 2:6, 7:5

Отметим, что это был 19-й матч Алекса против соперников из первой пятерки мирового рейтинга и первая победа. Медведеву он ранее проиграл две встречи.

В третьем раунде де Минаур сыграет против 16-го сеяного американца Фрэнсиса Тиафо.

Медведев после этого турнира впервые за два года выпадет из четверки сильнейших теннисистов мира.