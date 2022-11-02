Первая победа над топ-5. Де Минаур выбил Медведева с Мастерса в Париже
Австралийский теннисист прервал серию из 18 подряд поражений против соперников из первой пятерки
Австралийский теннисист Алекс де Минаур (№25 ATP) неожиданно обыграл четвертого сеяного Даниила Медведева на Мастерсе в Париже.
В матче второго круга австралиец добыл победу в трех сетах.
Париж. Второй круг
Алекс де Минаур (Австралия) – Даниил Медведев – 6:4, 2:6, 7:5
Отметим, что это был 19-й матч Алекса против соперников из первой пятерки мирового рейтинга и первая победа. Медведеву он ранее проиграл две встречи.
В третьем раунде де Минаур сыграет против 16-го сеяного американца Фрэнсиса Тиафо.
Медведев после этого турнира впервые за два года выпадет из четверки сильнейших теннисистов мира.
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