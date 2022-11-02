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  4. Первая победа над топ-5. Де Минаур выбил Медведева с Мастерса в Париже
ATP
02 ноября 2022, 16:57 |
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Первая победа над топ-5. Де Минаур выбил Медведева с Мастерса в Париже

Австралийский теннисист прервал серию из 18 подряд поражений против соперников из первой пятерки

02 ноября 2022, 16:57 |
112
0
Первая победа над топ-5. Де Минаур выбил Медведева с Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (№25 ATP) неожиданно обыграл четвертого сеяного Даниила Медведева на Мастерсе в Париже.

В матче второго круга австралиец добыл победу в трех сетах.

Париж. Второй круг
Алекс де Минаур (Австралия) – Даниил Медведев – 6:4, 2:6, 7:5

Отметим, что это был 19-й матч Алекса против соперников из первой пятерки мирового рейтинга и первая победа. Медведеву он ранее проиграл две встречи.

В третьем раунде де Минаур сыграет против 16-го сеяного американца Фрэнсиса Тиафо.

Медведев после этого турнира впервые за два года выпадет из четверки сильнейших теннисистов мира.

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Алекс де Минаур Даниил Медведев ATP Париж
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Источник Sport.ua
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