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Чемпионат мира
02 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:35
364
0

MEGOGO опубликовал список комментаторов на ЧМ-2022

Пока названо 12 фамилий, список может быть расширен

02 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:35
364
0
MEGOGO опубликовал список комментаторов на ЧМ-2022
ФИФА

Видеосервис MEGOGO объявил список комментаторов на чемпионат мира-2022.

На матчах мундиаля будут работать:

  • Вадим Скичко,
  • Виталий Кравченко,
  • Сергей Лукьяненко,
  • Роберто Моралес,
  • Владимир Кобельков,
  • Роман Бебех,
  • Алексей Иванов,
  • Иван Громиков,
  • Сергей Пейчев,
  • Виталий Зверов,
  • Виталий Волочай,
  • Вадим Шевякин.

Этот список может пополниться до старта первенства.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2022 в Украине будут совместно транслировать «Суспільне» (46 из 64 матчей в прямом эфире) и MEGOGO (все игры вживую).

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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телевидение ЧМ-2022 по футболу MEGOGO
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Источник MEGOGO
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