Чемпионат мира02 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:35
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MEGOGO опубликовал список комментаторов на ЧМ-2022
Пока названо 12 фамилий, список может быть расширен
02 ноября 2022, 16:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 16:35
364
0
Видеосервис MEGOGO объявил список комментаторов на чемпионат мира-2022.
На матчах мундиаля будут работать:
- Вадим Скичко,
- Виталий Кравченко,
- Сергей Лукьяненко,
- Роберто Моралес,
- Владимир Кобельков,
- Роман Бебех,
- Алексей Иванов,
- Иван Громиков,
- Сергей Пейчев,
- Виталий Зверов,
- Виталий Волочай,
- Вадим Шевякин.
Этот список может пополниться до старта первенства.
Ранее сообщалось, что ЧМ-2022 в Украине будут совместно транслировать «Суспільне» (46 из 64 матчей в прямом эфире) и MEGOGO (все игры вживую).
Чемпионат мира стартует 20 ноября.
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