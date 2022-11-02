MEGOGO опубликовал список комментаторов на ЧМ-2022

Видеосервис MEGOGO объявил список комментаторов на чемпионат мира-2022.

На матчах мундиаля будут работать:

Вадим Скичко,

Виталий Кравченко,

Сергей Лукьяненко,

Роберто Моралес,

Владимир Кобельков,

Роман Бебех,

Алексей Иванов,

Иван Громиков,

Сергей Пейчев,

Виталий Зверов,

Виталий Волочай,

Вадим Шевякин.

Этот список может пополниться до старта первенства.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2022 в Украине будут совместно транслировать «Суспільне» (46 из 64 матчей в прямом эфире) и MEGOGO (все игры вживую).

Чемпионат мира стартует 20 ноября.