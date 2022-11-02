Другие новости02 ноября 2022, 15:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:24
698
0
ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
02 ноября 2022, 15:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:24
698
0
1. Ребров возглавит сборную Украины
2. ПСЖ включился в гонку за украинцем
3. Матвиенко может перейти в Брайтон
4. Прогноз на матч Шахтер Донецк – РБ Лейпциг
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2022, 09:55 21
Украинский комментатор и журналист рассказал, как обстоят дела с оплатой труда в этой сфере
Футбол | 02 ноября 2022, 11:00 4
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ
Футбол | 01.11.2022, 18:00
MMA | 02.11.2022, 02:30
Футбол | 02.11.2022, 14:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2022, 16:19 5
01.11.2022, 19:11 2
01.11.2022, 12:10 21
31.10.2022, 17:53
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
31.10.2022, 18:18 26
01.11.2022, 17:18 5