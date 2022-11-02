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Другие новости
02 ноября 2022, 15:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:24
698
0

ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 ноября 2022, 15:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:24
698
0
ВИДЕО. Ребров ближе к сборной, ПСЖ хочет Мудрика, ставим на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ребров возглавит сборную Украины
2. ПСЖ включился в гонку за украинцем
3. Матвиенко может перейти в Брайтон
4. Прогноз на матч Шахтер Донецк – РБ Лейпциг

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Источник Sport.ua
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