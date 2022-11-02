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02 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 14:12
463
1

Известен стартовый состав Руха U-19 на ответный матч против Галатасарая

Встреча Юношеской лиги УЕФА начнется в 15:00

02 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 14:12
463
1
Известен стартовый состав Руха U-19 на ответный матч против Галатасарая
ФК Рух Львов

2 ноября в 15:00 состоится ответный поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 сыграет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.

Матч состоится в польском городе Сталева Воля на стадионе «Подкарпатский футбольный центр».

Неделей ранее первый матч завершился победой юношей «Руха» со счетом 3:1.

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Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
есть конечно интересные ребята
Сапуга уже заметная личность в УПЛ. Очень многообещающие Пидгурский, Федор, Роман
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