Молодежные турниры02 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 14:12
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Известен стартовый состав Руха U-19 на ответный матч против Галатасарая
Встреча Юношеской лиги УЕФА начнется в 15:00
02 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 14:12
463
1
2 ноября в 15:00 состоится ответный поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 сыграет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.
Матч состоится в польском городе Сталева Воля на стадионе «Подкарпатский футбольный центр».
Неделей ранее первый матч завершился победой юношей «Руха» со счетом 3:1.
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